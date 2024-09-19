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        Samsun'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 00:18 Güncelleme: 19.09.2024 - 00:20
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        Samsun'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Songül T'nin (34) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı Polis Okulu Kavşağı'nda, Mahmut S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan Furkan U. (27), Hakan E. (25), Orhan Can B. (27) ve Samet K. (28) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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