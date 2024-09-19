Samsun'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan Furkan U. (27), Hakan E. (25), Orhan Can B. (27) ve Samet K. (28) yaralandı.

Songül T'nin (34) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güzelyurt Mahallesi Atatürk Bulvarı Polis Okulu Kavşağı'nda, Mahmut S. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı.

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