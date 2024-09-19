Samsun'da sağanak etkili oldu

Hacınabi, İsmet Paşa, İshaklı, Kavakpınar ve Emirefendi mahallelerindeki otogar kavşağında yağış yüzünden oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar güçlük yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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