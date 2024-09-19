Bafra'da jandarma okul servis araçlarını denetledi
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, köy okullarındaki öğrencileri taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma, köy okullarındaki öğrencileri taşıyan servis araçlarına yönelik denetim yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla Üçpınar ve Doğanca ilkokullarında servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri, okul taşıtlarında emniyet kemeri, okul taşıt işaretleri, koltuk sayısı, araçların genel muayenesi, araç sigortası ile evrakları inceledi.
Denetimde kontrol edilen 20 araçtan 1'inin sürücüsüne yetersiz ehliyetten dolayı cezai işlem uyguladı.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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