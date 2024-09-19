Bafra Belediyesinde yapı ruhsat işlemleri internetten yapılabilecek

Bafra Belediyesi, yapı ruhsat işlemlerinin daha hızlı yapılması amacıyla e-Çap, e-Ruhsat, e-İskan, e-Eksper başvuru sistemini hizmete sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imar durumu, yapı ruhsatı, yapı denetim, iskan süreçleri ve eksper inceleme süreçleri için geliştirilen dijital e-Belge platformu ile baştan sona tüm süreçlerin dijital ortamda takip edilmesine imkan sağlayacak uygulamanın tanıtımı Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda katılımcılara uygulama ile ilgili teknik bilgi verildi.