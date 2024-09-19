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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sunucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:03 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:05
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sunucu 1 kişi yaralandı.

        Hüseyin Türk (48) yönetimindeki 55 KD 690 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Aykut Gökmen'in (31) kullandığı 57 ABJ 044 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan 55 KD 690 plakalı otomobilde bulunan Fatma Türk (50), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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