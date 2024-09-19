Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle, iki okulun bodrum katını su bastı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu.

Trafik ekipleri belirlenen noktalarda güvenlik önlemi alırken, sürücülerin İlkadım ilçesinde suyla dolan 100. Yıl Bulvarı Kilise Kavşağı'ndaki alt geçidi kullanmalarına izin verilmedi.

Baruthane mevkisi Atatürk Bulvarı Gençlik Parkı Kavşağı'nda biriken su nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Gençlik Parkı Kavşağı ile Cumhuriyet Meydanı Kavşağı arasında da su birikintileri dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı.

Kent sakinleri sağanağa hazırlıksız yakalandı.

Tekkeköy ilçesinde de şiddetli yağış etkili oldu. Tekkeköy İlkokulu ile Şehit Nejat Yaman Ortaokulu'nun bodrum katlarını su bastı.

19 Mayıs Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri iki okulda ve yollarda su tahliye çalışması yaptı.