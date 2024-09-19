Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.
Atakum ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1220 sentetik ecza hapı, 980 uyuşturucu hap, 454 gram sentetik uyuşturucu, 6,61 gram kokain, ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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