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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:21
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

        Atakum ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1220 sentetik ecza hapı, 980 uyuşturucu hap, 454 gram sentetik uyuşturucu, 6,61 gram kokain, ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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