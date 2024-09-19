Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takip edilen bir aracı Yeşilırmak Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca fişeği ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

Şüphelilerden birinin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.