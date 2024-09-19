Samsun'da silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip edilen bir aracı Yeşilırmak Mahallesi'nde durduran ekipler, yaptıkları aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 14 tabanca fişeği ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.
Şüphelilerden birinin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
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