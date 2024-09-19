Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Aramada, 32 bin 740 doldurulmuş makaron, 7 kilogram açıkta kıyılmış tütün, ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 50 adet fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında arama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırmada, şüpheli A.B. (68) ile C.B’nin (23) iş yerinde bandrolsüz makaron bulundurdukları bilgisine ulaşıldı.

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