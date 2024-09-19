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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:02 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:04
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince S.S.Y'nin (31) evine operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada 1 kilo 350 gram kubar esrar, 18 gram sentetik uyuşturucu, 1 sentetik ecza hapı, 1 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ile 5 tabanca mermisi ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        S.S.Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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