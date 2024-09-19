Vezirköprü'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Pograma Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İtfaiye Grup Amiri Salih Tanrıverdi ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gazi Uzman Çavuş Basri Çelik ile Astsubay Çavuş Nazlı Çırçır, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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