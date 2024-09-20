Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Turhan H. yönetimindeki 55 JV 197 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Altınyaprak Mahallesi'nde, tali yoldan ana yola çıkarken Mustafa K. idaresindeki 37 BF 142 plakalı tıra, ardından Bülent K. idaresindeki 55 HA 354 plakalı hafif ticari araca çarpıp kaldırıma çıkarak bir firmaya ait plastik su depolarına vurarak durabildi.
Kazada otomobilde bulunan Halime H. (31) yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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