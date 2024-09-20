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        Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:51 Güncelleme: 20.09.2024 - 19:03
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        Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Turhan H. yönetimindeki 55 JV 197 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Altınyaprak Mahallesi'nde, tali yoldan ana yola çıkarken Mustafa K. idaresindeki 37 BF 142 plakalı tıra, ardından Bülent K. idaresindeki 55 HA 354 plakalı hafif ticari araca çarpıp kaldırıma çıkarak bir firmaya ait plastik su depolarına vurarak durabildi.

        Kazada otomobilde bulunan Halime H. (31) yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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