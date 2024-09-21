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        Samsun'da FETÖ üyeleğinden hüküm giyen kadın yakalandı

        Samsun'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 10:26 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:26
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        Samsun'da FETÖ üyeleğinden hüküm giyen kadın yakalandı
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        Samsun'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen kadın yakalandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ'ye yönelik soruşturma ve davalar kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına amacıyla çalışma yürütüldü.

        Ekipler çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu anlaşılan A.K'yi (47) düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Hükümlü A.K, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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