Samsun'da FETÖ üyeleğinden hüküm giyen kadın yakalandı
Samsun'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen kadın yakalandı.
Samsun'da, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen kadın yakalandı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ'ye yönelik soruşturma ve davalar kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına amacıyla çalışma yürütüldü.
Ekipler çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu anlaşılan A.K'yi (47) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü A.K, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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