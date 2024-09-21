Samsun'da FETÖ üyeleğinden hüküm giyen kadın yakalandı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ'ye yönelik soruşturma ve davalar kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına amacıyla çalışma yürütüldü.

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