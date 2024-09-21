Ayağı sakat güvercin "Paşa", tek bacağını kaybeden işçiye yoldaş oldu

TUĞÇE TURGU - Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan bedensel engelli 65 yaşındaki Ahmet Güney, oğlunun yavruyken kedi saldırısından kurtardığı ayağı sakat güvercin "Paşa"yı yanından ayırmıyor.

Evli ve iki çocuk babası emekli Güney, Devlet Demiryollarında çalıştığı dönemde iş kazası sonucu sol bacağını kaybetti.

Protez bacakla yürümeye başlayan Güney'in hayatına, yaklaşık 5 yıl önce oğlunun bir kedinin saldırısından kurtardığı paçalı güvercin girdi.

Ayağı sakatlanan güvercini sahiplenen ve "Paşa" adını veren Güney, evde de dışarıda da "Paşa"yı yanından ayırmıyor.

Güney, AA muhabirine, Paşa ile aralarında özel bir bağ oluştuğunu söyledi.

Paşa'yı evladı gibi gördüğünü belirten Güney, şöyle devam etti:

"4,5 yıl önce oğlum İstanbul'dan izne gelirken yere düşmüş ve kedinin saldırısına uğramış bir güvercini kurtardı. Bana getirdiğinde güvercin yavruydu. O günden beri Paşa'yı el bebek gül bebek büyütüyorum. İki evladım vardı, Paşa ile üç evladım oldu."

- "Paşa ile oyalanmak bana da iyi geliyor"

Güverciniyle sık sık gezintiye çıktıklarını belirten Güney, "Paşa"ya herkesin ilgi gösterdiğini aktardı.