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        Ayağı sakat güvercin "Paşa", tek bacağını kaybeden işçiye yoldaş oldu

        TUĞÇE TURGU - Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan bedensel engelli 65 yaşındaki Ahmet Güney, oğlunun yavruyken kedi saldırısından kurtardığı ayağı sakat güvercin "Paşa"yı yanından ayırmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:43 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:43
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        Ayağı sakat güvercin "Paşa", tek bacağını kaybeden işçiye yoldaş oldu
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        TUĞÇE TURGU - Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan bedensel engelli 65 yaşındaki Ahmet Güney, oğlunun yavruyken kedi saldırısından kurtardığı ayağı sakat güvercin "Paşa"yı yanından ayırmıyor.

        Evli ve iki çocuk babası emekli Güney, Devlet Demiryollarında çalıştığı dönemde iş kazası sonucu sol bacağını kaybetti.

        Protez bacakla yürümeye başlayan Güney'in hayatına, yaklaşık 5 yıl önce oğlunun bir kedinin saldırısından kurtardığı paçalı güvercin girdi.

        Ayağı sakatlanan güvercini sahiplenen ve "Paşa" adını veren Güney, evde de dışarıda da "Paşa"yı yanından ayırmıyor.

        Güney, AA muhabirine, Paşa ile aralarında özel bir bağ oluştuğunu söyledi.

        Paşa'yı evladı gibi gördüğünü belirten Güney, şöyle devam etti:

        "4,5 yıl önce oğlum İstanbul'dan izne gelirken yere düşmüş ve kedinin saldırısına uğramış bir güvercini kurtardı. Bana getirdiğinde güvercin yavruydu. O günden beri Paşa'yı el bebek gül bebek büyütüyorum. İki evladım vardı, Paşa ile üç evladım oldu."

        - "Paşa ile oyalanmak bana da iyi geliyor"

        Güverciniyle sık sık gezintiye çıktıklarını belirten Güney, "Paşa"ya herkesin ilgi gösterdiğini aktardı.

        Güney, "Ben sol ayaktan sakatım, Paşa'm sağ ayaktan, ikimiz birbirimizi bulduk. Paşa ile 4,5 yıldır birbirimize yoldaşlık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Paşa'nın susam ve ay çekirdeğini çok sevdiğini anlatan Güney, "Ay çekirdeğini ikiye bölüp veriyorum, adeta yeni doğmuş bir bebek gibi ilgi bekliyor. Ben engelliyim, Paşa ile oyalanmak bana da iyi geliyor. O da bana alıştı, başka biri baksa bu kadar ilgilenemez." diye konuştu.

        "Paşa"yı iyi fiyat vererek satın almak isteyenlerin de olduğunu kaydeden Güney, "Ben Paşa'ya pahalı olduğu için değil, vicdanen ve alıştığım için bakıyorum. Ona bir şey olacağını düşünmek bile istemiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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