Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Samsunspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Deplasmanda oynadığı 2 maçı da kazanan Samsun ekibi, bu maçlarda Gaziantep FK'yi 1-0, Atakaş Hatayspor'u ise 3-0 mağlup etti.

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