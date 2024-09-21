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        Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Rektörlüğüne atandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:06
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        Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Rektörlüğüne atandı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Aydın getirildi.

        Aydın'ın, 13 Ağustos 2020'den bu yana OMÜ Rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Yavuz Ünal'dan ilerleyen günlerde görevi devralacağı belirtildi.

        Manisa'da 1969'da doğan Aydın, 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Akademik kariyerine 1995-1997 yıllarında Atatürk Üniversitesi Dahiliye Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak başlayan Aydın, 1997-2001 yıllarında OMÜ Tıp Fakültesi'nde Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalında uzmanlığını tamamladı.

        OMÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalında 2001-2013 yıllarında doçent, 2013 yılından itibaren ise profesör unvanıyla görevini sürdüren Aydın, 2014-2015 yıllarında OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı, 2017-2019 yıllarında da Turizm Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

        2015'ten itibaren Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürüten Aydın, Arapça ve İngilizce biliyor.

        Aydın, evli ve 1 çocuk annesidir.

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