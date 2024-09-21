TSCG-Dost gemisinin Sedanur Teğmen'i görevini başarıyla yerine getiriyor

RECEP BİLEK - Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı TCSG-Dost gemisinde görevli 25 yaşındaki Teğmen Sedanur Özmen, görevini 1 yıldır başarıyla sürdürüyor.

Özmen, Kara Harp Okulundan mezun olduktan sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı emrindeki TCSG-Dost gemisinde elektrik subay yardımcısı olarak göreve başladı.

Gemide 1 yıldır elektrik ve enerji sistemleri, güvenlik ve acil durum sistemlerinin ve bakım ve onarımını yapan Özmen, sistemlerin işler durumda tutulmasını sağlıyor.

Teğmen Özmen, AA muhabirine, topluma, ülkeye ve milletine katkı sağlayabileceği, disiplin ve sorumluluk gerektiren bir meslek arayışında olduğu için Sahil Güvenlik personeli olmayı hayal ettiğini söyledi.

Üniforma giyebileceği bir kolluk personeli olmayı tercih ettiğini anlatan Özmen, "Sahil Güvenlik Komutanlığı, köklü bir kurum olmanın verdiği güç, görev ve sorumluluk alanlarıyla içinde yer almaktan gurur duyacağım, mesleki hedeflerimi gerçekleştirebileceğim en doğru seçenekti. Hem fiziksel hem de zihinsel anlamda kendimi sınayabileceğim, her gün yeni bir şey öğrenip gelişebileceğim bir alan olması, beni bu mesleği tercih etmeye yönlendirdi. Bu süreçte bireysel başarının yanı sıra kadınların da bu alanda başarılı olabileceğini göstermeyi amaç edindim." dedi.

- "Önce insan" deyip hayat kurtarmaya çalışıyorlar

"Önce insan" prensibiyle hareket eden komutanlıklarının mensubu olarak kısa sürede doğru müdahale ile hayat kurtarmaya çalışmanın mesleklerinin zorluklarından biri olsa da denizde yardıma ihtiyaç duyanlara yardım eli uzatmanın tüm zorlukların üstesinden gelmelerine katkı sağladığını belirten Özmen, şöyle devam etti:

"Mesleğimizin olası risklerine karşın suçla mücadele etmek, ülkeme hizmet etmenin haklı gururunu yaşayabilmek, tüm bu zorlukları aşmamda bana kolaylık sağlamaktadır. Bununla beraber bir kadın olarak örnek teşkil etmenin sorumluluğunu üstlenme, her türlü olumsuz durum ve stres altında doğru şekilde hızlı karar verme, uzun süre ailemizden uzak kalma, zorlu hava şartlarıyla mücadele etme durumlarında kalabiliyoruz. Bu zorlu şartlara rağmen Sahil Güvenlik Komutanlığı çatısı altında görev yapmaktan memnuniyet duyuyorum."