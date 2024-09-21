Yakakent'te sağanak nedeniyle oluşan taşkın mahalle içi yolu ulaşıma kapattı

Taşkın sonucu mahalle içindeki yola dolan toprak ve taşlar, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Kayalı Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak nedeniyle taşkın oluştu.

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