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        Yakakent'te sağanak nedeniyle oluşan taşkın mahalle içi yolu ulaşıma kapattı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu kapanan mahalle içi yolun açılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:14
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        Yakakent'te sağanak nedeniyle oluşan taşkın mahalle içi yolu ulaşıma kapattı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu kapanan mahalle içi yolun açılması için çalışma yürütülüyor.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Kayalı Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak nedeniyle taşkın oluştu.

        Taşkın sonucu mahalle içindeki yola dolan toprak ve taşlar, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

        Yakakent Belediyesi ekipleri, yolun temizlenip ulaşıma açılması amacıyla çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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