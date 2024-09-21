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        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:53
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        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        F.K. (22) idaresindeki 77 AP 389 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kurtahmetli mevkisinde, Ü.A. (49) yönetimindeki 55 RN 450 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ş.S. (55) ve M.Z. (52) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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