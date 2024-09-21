Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Emekliliğinde hobi olarak başladığı arıcılığı mesleği oldu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Metin Koç, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı arıcılığı meslek edindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekliliğinde hobi olarak başladığı arıcılığı mesleği oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Metin Koç, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı arıcılığı meslek edindi.

        Emekli olduktan sonra Ağcaalan Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Metin Koç, emeklilik hayatında kendini uğraş olması için 1 kovan alarak arıcılığa başladı.

        Zamanla kovan sayısını artıran Koç, bugün 25 kovanla arıcılığı sürdürüyor.

        Koç, gazetecilere, arılarıyla uğraşmayı, onlarla vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyledi.

        Emekli olduktan sonra başladığı arıcılıkta kedisini geliştirmek için kurslara katıldığını anlatan Koç, "Sürekli çeşitli kaynaklardan araştırıyorum, bilgi ediniyorum. İşletmemin adını, mahallemizin de adı olan Ağcalan Arı Çiftliği koydum. Arılarımın daha verimli ve kaliteli bal üretmesi için kovanlarımın bulunduğu yerde yaklaşık 2 bin metrekare alana lavanta fideleri diktim." dedi.

        Yılda yaklaşık 500 kilogram bal üretimi gerçekleştirdiğini dile getiren Koç, "Üretmeyi çok seviyorum. Emin adımlarla üretim kapasitemi artırmayı hedefliyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Derbi öncesi son gelişmeler!
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İran'dan gövde gösterisi
        İran'dan gövde gösterisi
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme

        Benzer Haberler

        Olumsuz hava şartları balık tezgahlarını boş bıraktı
        Olumsuz hava şartları balık tezgahlarını boş bıraktı
        Samsun'da "Mobil Trafik Eğitim Tırı"ndan 7 binin üzerinde öğrenci yararland...
        Samsun'da "Mobil Trafik Eğitim Tırı"ndan 7 binin üzerinde öğrenci yararland...
        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Yakakent'te sağanak nedeniyle oluşan taşkın mahalle içi yolu ulaşıma kapatt...
        Yakakent'te sağanak nedeniyle oluşan taşkın mahalle içi yolu ulaşıma kapatt...
        TSCG-Dost gemisinin Sedanur Teğmen'i görevini başarıyla yerine getiriyor
        TSCG-Dost gemisinin Sedanur Teğmen'i görevini başarıyla yerine getiriyor
        Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Rektörlüğüne atandı
        Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Rektörlüğüne atandı