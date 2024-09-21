Samsun'da "Mobil Trafik Eğitim Tırı"ndan 7 binin üzerinde öğrenci yararlandı
Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında kentleri gezen "Mobil Trafik Eğitim Tırı", Samsun'da 7 bin 778 öğrenciyle buluştu.
Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında kentleri gezen "Mobil Trafik Eğitim Tırı", Samsun'da 7 bin 778 öğrenciyle buluştu.
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Samsun'a gönderilen eğitim tırından Çarşamba, Bafra ve Havza ilçelerindeki ilkokul öğrencileri yararlandı.
Öğrenciler, polis eşliğinde çocuklar için özel tasarlanmış pedallı araçları parkurda kullandı.
Yaptıkları hatalar konusunda uyarılan öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar anlatıldı.
Mobil Trafik Eğitim Tırı ile il genelinde 7 bin 778 öğrenciye eğitim verildi.
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