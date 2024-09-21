Samsun'da "Mobil Trafik Eğitim Tırı"ndan 7 binin üzerinde öğrenci yararlandı

Mobil Trafik Eğitim Tırı ile il genelinde 7 bin 778 öğrenciye eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Samsun'a gönderilen eğitim tırından Çarşamba, Bafra ve Havza ilçelerindeki ilkokul öğrencileri yararlandı.

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