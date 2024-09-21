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        Olumsuz hava şartları balık tezgahlarını boş bıraktı

        Denizlerde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Samsun'da tezgahlarda az sayıda balık bulunabiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:40 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:29
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        Olumsuz hava şartları balık tezgahlarını boş bıraktı
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        Denizlerde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Samsun'da tezgahlarda az sayıda balık bulunabiliyor.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamayınca avlanan balık miktarında azalma yaşandı.

        Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, AA muhabirine, av sezonunun açılmasıyla bereketli bir sezon geçirmeye başladıklarını söyledi.

        Samsun'da etkili olan rüzgar ve sağanak nedeniyle birkaç gündür balıkçıların denize açılamadıklarını dile getiren Kocabaş, "Kötü hava koşulları nedeniyle avlanma yapamıyoruz. Bu nedenle balık tezgahları boş kaldı." dedi

        Tezgahlarda az miktarda palamut ile mezgit bulunduğunu anlatan Kocabaş, hava şartlarının düzelmesiyle balım miktarı ile diğer balık türlerinin avının artacağını kaydetti.

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        Galeri

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