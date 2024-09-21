Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ümit G. (51) idaresindeki 55 SV 242 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yoluna çıktığı sırada kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Harun K. (52) yönetimindeki 55 VA 273 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Hikmet K. ve Melek K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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