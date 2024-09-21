Ladik'te Çocuk Şenliği düzenlendi

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile belediyeleri iş birliğinde Çocuk Şenliği düzenlediklerini belirterek, "Şenlikte çocuklarımız doyasıya eğleniyor, keşfediyor ve keyifli vakit geçiriyor. Çocuklarımızın yüzü gülerse bizim de yüzümüz güler. Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a, ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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