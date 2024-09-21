Samsun'da aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Zekeriya Er, annesinin bir kedinin aracının motoruna sıkıştığını öğrendiğini belirterek, "Annem ona bakmak istedi. Süt verip anneme götüreceğim. Biz besleyeceğiz." dedi.

Bunun üzerine aracını sanayi sitesine götüren Er, burada tamircinin yardımıyla kedi yavrusunu araçtan çıkardı.

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