Samsun'da aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
İlçede öğretmenlik yapan Zekeriya Er, aracına binmek isterken motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu.
Bunun üzerine aracını sanayi sitesine götüren Er, burada tamircinin yardımıyla kedi yavrusunu araçtan çıkardı.
Zekeriya Er, annesinin bir kedinin aracının motoruna sıkıştığını öğrendiğini belirterek, "Annem ona bakmak istedi. Süt verip anneme götüreceğim. Biz besleyeceğiz." dedi.
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