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        Samsun'da aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 21:29 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:39
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        Samsun'da aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

        İlçede öğretmenlik yapan Zekeriya Er, aracına binmek isterken motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu.

        Bunun üzerine aracını sanayi sitesine götüren Er, burada tamircinin yardımıyla kedi yavrusunu araçtan çıkardı.

        Zekeriya Er, annesinin bir kedinin aracının motoruna sıkıştığını öğrendiğini belirterek, "Annem ona bakmak istedi. Süt verip anneme götüreceğim. Biz besleyeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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