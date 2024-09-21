Samsun'da 2 ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi
Samsun'un Terme ilçesinde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Samsun'un Terme ilçesinde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 450 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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