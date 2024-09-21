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        Samsun'da 2 ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi

        Samsun'un Terme ilçesinde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 22:41 Güncelleme: 21.09.2024 - 22:44
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        Samsun'da 2 ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi
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        Samsun'un Terme ilçesinde 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 450 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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