Samsun'da 2 ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 450 tabanca fişeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen bir ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi.

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