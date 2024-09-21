Samsun'da 2 zanlının üzerinde ruhsatsız silah bulundu
Samsun'un Alaçam ilçesinde ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.
Samsun'un Alaçam ilçesinde ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaçam ilçesinde gerçekleştirilen denetim sırasında, şüphe üzerine 2 kişinin üzeri arandı.
Şüphelilerden O.K.nin (51) üzerinde ruhsatsız tabanca ile 7 mermi, M.A'nın (63) üzerinde ise kurusıkı tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
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