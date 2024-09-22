Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı.
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu satışı, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 471 sentetik ecza hapı, 18,77 gram sentetik uyuşturucu, 57,50 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 167 tabanca mermisi ele geçirildi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü de adliyeye sevk edildi.
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