Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 00:27 Güncelleme: 22.09.2024 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu satışı, nakli ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 471 sentetik ecza hapı, 18,77 gram sentetik uyuşturucu, 57,50 gram esrar, ⁠14 kök kenevir bitkisi, 4 uyuşturucu kullanım aparatı, ⁠2 ruhsatsız tabanca, ⁠3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 167 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü de adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor
        İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor
        Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu
        Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Adana'yı da sel vurdu!
        Adana'yı da sel vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife

        Benzer Haberler

        Samsun'da 2 zanlının üzerinde ruhsatsız silah bulundu
        Samsun'da 2 zanlının üzerinde ruhsatsız silah bulundu
        Samsun'da 2 ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi
        Samsun'da 2 ruhsatsız silah ve fişekler ele geçirildi
        Samsun'da aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Samsun'da aracın motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Samsun'da sahte kimlikle sınava giren 4 kişi yakalandı
        Samsun'da sahte kimlikle sınava giren 4 kişi yakalandı
        Samsun'da evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı
        Samsun'da evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı
        Ladik'te Çocuk Şenliği düzenlendi
        Ladik'te Çocuk Şenliği düzenlendi