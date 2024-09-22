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        Samsun'da apartmanın bacasına saklanan altınları çalan zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 20:44 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:52
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        Samsun'da apartmanın bacasına saklanan altınları çalan zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi yakalandı.

        Bafra'da ikamet eden D.A. (62), tatil dönüşünde, apartmanın bacasına sakladığı 5 bilezik ve 45 gram altının kaybolduğunu fark ederek polis merkezine ihbarda bulundu.

        Şikayet üzerine Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri çalışma sonucu, M.C.K'yi (24), altınlarla yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adli makamlara sevk edildi.

        Olayda çalınan altınlar ise sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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