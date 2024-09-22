Samsun'da iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin B'nin, müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sevilay, Emine ve Yeter B. ile araçta bulunan Enes S. yaralandı.

Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde, Vezirköprü istikametine gitmekte olan Alpay Ş. idaresindeki 42 JG 139 plakalı araç ile karşı yönden gelmekte olan Hüseyin B. idaresindeki 55 H 228 plakalı otomobil çarpıştı.

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