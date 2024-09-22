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        Samsun'da iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 20:52 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:58
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        Samsun'da iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Havza ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde, Vezirköprü istikametine gitmekte olan Alpay Ş. idaresindeki 42 JG 139 plakalı araç ile karşı yönden gelmekte olan Hüseyin B. idaresindeki 55 H 228 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Sevilay, Emine ve Yeter B. ile araçta bulunan Enes S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 51 yaşındaki Sevilay B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğince sıkıştıkları yerden çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sürücü Alpay Ş'nin yaralı halde kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

        Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin B'nin, müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

        Ekipler, kısa süreli çalışma sonrası yaralı Alpay Ş'yi yakalayarak Havza Devlet Hastanesi'ne getirdi. Sürücünün, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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