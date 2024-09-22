Samsun için gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun'da şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan verilere göre, Atakum, İlkadım, Canik, Ondokuzmayıs, Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Kavak, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.