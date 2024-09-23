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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 09:38 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:47
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Cenker Nami A. (22) yönetimindeki 55 EC 610 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Kavakpınar Mahallesi'nde aynı istikamete giden Necdet G. idaresindeki 55 AIT 23 plakalı otomobile, ardından refüjdeki bariyerlere ve üst geçidin ayağına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Cenker Nami A, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, yaralı sürücünün alkol muayenesinde 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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