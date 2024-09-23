Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İlkadım ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda, 1453 sentetik ecza hapı, 259 gram kubar esrar, ⁠36 gram sentetik uyuşturucu, ⁠36 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, ⁠2 ruhsatsız pompalı tüfek, ⁠2 hassas terazi, ⁠47 tabanca fişeği ile ⁠60 tüfek kartuşu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve taşımacılığıyla ilgisi bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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