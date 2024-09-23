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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:21
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ve Salıpazarı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve taşımacılığıyla ilgisi bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        İlkadım ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda, 1453 sentetik ecza hapı, 259 gram kubar esrar, ⁠36 gram sentetik uyuşturucu, ⁠36 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, ⁠2 ruhsatsız pompalı tüfek, ⁠2 hassas terazi, ⁠47 tabanca fişeği ile ⁠60 tüfek kartuşu ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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