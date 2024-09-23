Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Operasyonda gözaltına alınan H.K. (52) ve Y.K. (62) işlemleri için emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasına girmemek için güzergahını değiştiren şüpheli bir aracı fark ederek takibe aldı.

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