Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.
Samsun Ordu kara yolu Turgutlu mevkisinde, Muhammet K. idaresindeki 52 ADH 694 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak yola savruldu.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Tacettin E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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