Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

        Samsun Ordu kara yolu Turgutlu mevkisinde, Muhammet K. idaresindeki 52 ADH 694 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak yola savruldu.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Tacettin E. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        "Fırsatçı bir yaklaşım"
        Borsada da kayıp
        Borsada da kayıp

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de palamudun fiyatı 150 liraya çıktı
        Karadeniz'de palamudun fiyatı 150 liraya çıktı
        Durdurulan araçta çok sayıda silah ele geçirildi; 2 kardeşe gözaltı
        Durdurulan araçta çok sayıda silah ele geçirildi; 2 kardeşe gözaltı
        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
        Samsun'da 14 yaşındaki çocuk, 6'ncı kattan düşerek öldü
        Samsun'da 14 yaşındaki çocuk, 6'ncı kattan düşerek öldü
        Havza'da 212 ünite kan bağışı toplandı
        Havza'da 212 ünite kan bağışı toplandı
        Trafik kazasıyla sporda yarım kalan hayallerini boccia ve masa tenisiyle sü...
        Trafik kazasıyla sporda yarım kalan hayallerini boccia ve masa tenisiyle sü...