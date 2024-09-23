Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücü tutuklandı

        Samsun'un Havza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:06 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde dün meydana gelen kazayla ilgili sürücülerden Alpay Ş. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alpay Ş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde dün, Alpay Ş. idaresindeki 42 JG 139 plakalı pikap ile karşı yönden gelen Hüseyin B. idaresindeki 55 H 228 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, Sevilay B. (51) hayatını kaybetmiş, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Emine ve Yeter B. ile pikapta bulunan Enes S. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Samsun'da 3 firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da 3 firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Vezirköprü'de Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle program düzenlendi
        Vezirköprü'de Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle program düzenlendi
        Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Karadeniz'de palamudun fiyatı 150 liraya çıktı
        Karadeniz'de palamudun fiyatı 150 liraya çıktı
        Durdurulan araçta çok sayıda silah ele geçirildi; 2 kardeşe gözaltı
        Durdurulan araçta çok sayıda silah ele geçirildi; 2 kardeşe gözaltı
        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
        Samsun'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı