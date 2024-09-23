Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazayla ilgili sürücü tutuklandı

Havza-Vezirköprü kara yolu Güvenbeli mevkisinde dün, Alpay Ş. idaresindeki 42 JG 139 plakalı pikap ile karşı yönden gelen Hüseyin B. idaresindeki 55 H 228 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, Sevilay B. (51) hayatını kaybetmiş, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan Emine ve Yeter B. ile pikapta bulunan Enes S. yaralanmıştı.

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