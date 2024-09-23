Samsun'da 3 firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 firari cinayet hükümlüsü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 firari cinayet hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürdü.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada, "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezasıyla aranan U.M. (29), Ü.M. (34) ve B.M'nin (27) bir marketin önünde durduğu bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüleri yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine gönderildi.
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