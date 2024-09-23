Samsun'da 3 firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Ekipler, yürüttükleri çalışmada, "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl hapis cezasıyla aranan U.M. (29), Ü.M. (34) ve B.M'nin (27) bir marketin önünde durduğu bilgisine ulaştı.

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