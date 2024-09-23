Yakakent ilçesinde "Denizler Halkındır Projesi" çalışmaları

Samsun'un Yakakent ilçesinde kıyıları işgal eden yapıların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından vatandaşların kıyılardan serbestçe yararlanması ve kıyılara erişimini engelleyen izinsiz yapılaşmaların kaldırılması amacıyla başlattığı, "Denizler Halkın Projesi" kapsamında, ilçede kıyıları işgal eden yapılar tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürlüğü ekipleri Liman Balıkçı Barınağı içerisinde tespit edilen yapıların kaldırılmasını iş yerlerine bildirdi.