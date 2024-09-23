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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın göreve başladı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatma Aydın, devir teslim töreniyle görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:50 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:02
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın göreve başladı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatma Aydın, devir teslim töreniyle görevine başladı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ Rektörlük binasında düzenlenen törenle, eski Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, görevini Aydın'a devretti.

        Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, eski yönetime verdikleri emek için teşekkür etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle OMÜ Rektörlüğüne atanmanın gururunu yaşadığını aktaran Aydın, "Bu önemli göreve layık görüldüğümden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, atama sürecindeki değerli desteği için Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve tüm Yükseköğretim Kurulu üyelerine içten teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        OMÜ'nün yarım asırlık geçmişiyle ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

        "Bu değerli mirası daha da ileriye taşımak için akademik ve idari kadromuzla birlikte elimizden geleni yapacağız. Üniversitemizi ulusal ve uluslararası arenada ön plana çıkarmak, yeni projelere imza atmak için geliştirmeye devam edeceğiz. Yenilikçi bir vizyonla geleceği şekillendirmek ve ülkemizin eğitim, araştırma ve geliştirme alanlarında liderliğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu görev, sadece büyük bir sorumluluk değil, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve gençlerimize hizmet etme onurudur.

        Öğrencilerimizi yalnızca akademik bilgiyle değil, sosyal, kültürel ve mesleki becerilerini geliştirecek ortamlarla da donatacağız. Onların öğrenme deneyimlerini zenginleştirerek modern dünyanın gerekliliklerine hazırlamayı hedefliyoruz. Dijital dönüşümden en iyi şekilde yararlanarak modern öğrenme platformları geliştirecek ve mentorluk sistemleriyle destekleyeceğiz. Mezunlarımız ile ilişkilerimizi güçlendirerek OMÜ mezunu olmanın ayrıcalığını yaşatacağız."

        Müfredatlarda gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacaklarını belirten Rektör Aydın, meslek örgütleriyle ortaklaşa seminerler ve sertifika programları düzenleyerek üniversitelerinin prestijini artıracaklarını bildirdi.

        Kentin yöneticilerinin üniversiteye çok önemli destekler verdiklerini aktaran Aydın, önümüzdeki dönemde işbirliklerini daha da ileriye taşıyacaklarını, şehrin ve bölgenin kalkınması için ortak çalışarak akademik bilgi birikimlerini toplumsal faydaya dönüştürmek için çaba sarf edeceklerini belirtti.

        Aydın, "Bu yeni dönemin üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Tüm akademik ve idari personelimize, kıymetli öğrencilerimize ve değerli paydaşlarımıza başarılar dilerim. Ortak hedeflerimize ulaşmak için birlik ve dirlik içinde çalışacağımızı müjdelemek isterim." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Yavuz Ünal ise OMÜ'nün yeni döneminin hayırlı olmasını temenni ederek yeni Rektör Aydın ve ekibine görevinde başarılar diledi.

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