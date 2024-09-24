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        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:46
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        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü E.A'yı (56) Elifli Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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