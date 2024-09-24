Samsun'da 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bafra ilçesinde park halindeki bir araçta bulunan 3 kişiden şüphelenen ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında B.Y'nin (27) hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması, güveni kötüye kullanma gibi suçlardan hakkında toplam 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

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