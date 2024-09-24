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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:42
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, M.Ş'nin uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

        Zanlının adresinde yapılan aramada 826 gram kubar esrar, 103 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 5 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 513 tabanca mermisi ve 29 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        M.Ş. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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