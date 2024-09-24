Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Zanlının adresinde yapılan aramada 826 gram kubar esrar, 103 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, 5 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 513 tabanca mermisi ve 29 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, M.Ş'nin uyuşturucu ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

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