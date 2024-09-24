Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı'nda kahverengi kokarcayla mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadelede alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı'nda kahverengi kokarcayla mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadelede alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Ziraat Odası Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle bu yıl fındık üreticilerinin mağdur olduğunu söyledi.

        Ersoy, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu istilacı kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı var. Bu eylem planının içerisinde birçok kurum ve kuruluş yer almaktadır. O kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaları Ziraat Odası Başkanlığı olarak biz sizlerin adına yürüteceğiz. Bugünkü toplantımızın amacı çiftçi olarak veya şahıs olarak neler yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz. Arkadaşlarımız sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacaklardır." dedi.

        Ziraat mühendisi Yusuf Çil, kahverengi kokarcayla mücadelede alınması gereken önlemler ile kışlakların kontrolü, aktif kimyasal mücadele, biyolojik mücadele yöntemleri ve kültürel mücadele konularında bilgilendirme yaptı.

        Toplantıya, muhtarlar ve fındık üreticileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Kurye Sefa'nın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü için zorla getirme kararı
        Kurye Sefa'nın öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü için zorla getirme kararı
        Samsun'da 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Küçük bir ilçede bocceyle tanıştı şimdi hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Küçük bir ilçede bocceyle tanıştı şimdi hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Terme Belediyesi'nden çiftçiye bin adet feromon tuzak desteği
        Terme Belediyesi'nden çiftçiye bin adet feromon tuzak desteği