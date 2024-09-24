Salıpazarı'nda kahverengi kokarcayla mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadelede alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle bu yıl fındık üreticilerinin mağdur olduğunu söyledi.

Ersoy, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu istilacı kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı var. Bu eylem planının içerisinde birçok kurum ve kuruluş yer almaktadır. O kurum ve kuruluşlarla ilgili çalışmaları Ziraat Odası Başkanlığı olarak biz sizlerin adına yürüteceğiz. Bugünkü toplantımızın amacı çiftçi olarak veya şahıs olarak neler yapabiliriz, nasıl bir yol izleyebiliriz. Arkadaşlarımız sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacaklardır." dedi.