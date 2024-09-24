Havza'da servis araç yetkilileri, sürücüleri ve rehber personeline trafik eğitimi

Havza'da 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul servisi firmalarının yetkilileri, sürücüleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Havza Halk Eğitimi Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitimde Uzman Jandarma Çavuş Murat Kambur ve eğitmen polis memuru Osman Özmen tarafından katılımcılara, taşımacılıkta kullanılacak araçların özellikleri, yönetmelikteki yenilikler, bulundurulması gereken evrak, Karayolları Trafik Kanunu ile öğrencilerin güvenli taşınması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.