Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

Ayrıca, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü de yakalandı.

İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 230 uyuşturucu hap, 864 sentetik ecza, 364 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

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