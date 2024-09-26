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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:22
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, 230 uyuşturucu hap, 864 sentetik ecza, 364 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.

        Ayrıca, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü de yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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