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        Bafra Ovası'nda tarım arazileri aşırı yağıştan zarar gördü

        Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası bazı tarım alanları zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:57 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:57
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        Bafra Ovası'nda tarım arazileri aşırı yağıştan zarar gördü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası bazı tarım alanları zarar gördü.

        Bafra Ovası'nda aşırı yağışlardan sonra tarlalara su taşıyan kanalların tıkanması nedeniyle 7 mahallede tarım arazilerini su bastı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından mahallelerde su tahliyesi için kanal açma işlemleri aralıksız devam ediyor.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve oda yönetimi, hasar gören tarlalarda incelemelerde bulundu.

        Bafra bölgesinde 20-23 Eylül arasında sürekli yağış olduğunu belirten Tosuner, "Bu bölgede aralıksız 45 dakika yağmur yağdı. Aşırı yağış sebebiyle ovalar, düz olan yerler, akıntının olmadığı yerler hasar aldı. Ağıllar, Türbe, Karıncak, Karpuzlu, Koşu, Yeşilyazı ile Doğanca Mahallelerinin bir kısmında kışlık ürün ekili alanlarda hasar meydana geldi." bilgisini verdi.

        Tarlalardaki suyun yeni kanallar açılarak tahliye edilmeye çalışıldığını aktaran Tosuner, "En büyük sıkıntı kayıt dışı olan, küçük kanalların, vatandaşlar tarafından açılan kanalların temizlenmemesinden dolayı yaşanıyor. Devlet Su İşleri bölge müdürlükleri, sulama birlikleri, bu küçük kanalları keşfedip, bunları kendi bünyesine alıp, her sene ekim ayından sonra temizliğinin yapılması lazım." diye konuştu.

        Zarar gören alanlarda karnabahar, pırasa, brokoli ekili olduğunu belirten Tosuner, şunları kaydetti:

        "Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı bir ürün yok. Devletimiz ÇKS'yi gözetmeden, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine talimat verip, kişilerin bilgilerini alıp, muhtarın denetimiyle bu zararların ödenmesi gerekir. Çiftçilerin, bankalara, tarım kooperatiflere borcu var. Faizlerde indirimlere gidilmesini ve borçlarının ertelenmesini istiyoruz."

        Doğanca Mahallesi muhtarı Hayri Dursun, "Yaklaşık 300 dönüm üzerinde zararımız var. Devlet büyüklerinden zararların karşılanmasını istiyoruz. Beklentimiz budur, vekilimizle görüştük kuşaklama kanallarının temizlenmesini, buralara 3 veya 4 petek konup vana yapılmasını istiyoruz. Aksi takdirde bu sorunların devam edeceğinden şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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