Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kahverengi kokarca ile mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde çiftçiler, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 18:12 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kahverengi kokarca ile mücadele bilgilendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde çiftçiler, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

        Terme Halk Eğitimi Merkezinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kahverengi kokarca ile mücadele programı kapsamında muhtar ve çiftçilere yönelik bilgilendirme programı yapıldı.

        Kaymakam Metin Maytalman, buradaki konuşmasında, geçen yıl yapılan toplantılarda bu yıl yaşanabilecek tehlikenin öngörüldüğünü, buna yönelik eylem planı hazırlandığını söyledi.

        Mahallelerde teknik ekipler tarafından bilinçlendirme çalışması yürütüldüğünü belirten Maytalman, konunun sürekli gündemde tutulmasına rağmen yeterince ciddiye alınmadığını dile getirdi.

        Bu yıl beklenen tehlikenin yaşandığını belirten Maytalman, şunları ifade etti:

        "Bir kısım vatandaşımız bu durumdan zarar gördü, mağdur oldu. Dolayısıyla bu konunun artık daha fazla önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mücadelenin daha ciddi şekilde yapılacağını, yapılmasının da şart olduğunu vurguluyorum. Aksi halde bu hem bireysel hem ekonomik kayıplara yol açacaktır. Hem ilçe hem de ülke düzeyinde milli servet kaybı anlamına gelecektir. Bu yüzden kahverengi kokarcayla topyekun mücadele etmemiz gerekiyor."

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir de oluşturulan plan doğrultusunda teknik ekiplerin ve muhtarların kuracağı ekipler aracılığıyla vatandaşların bilinçlendirileceğini söyledi.

        Kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında 82 mahalledeki metruk, terk edilmiş ev, okul, bina, ambar, depo gibi yerlerin ilaçlanacağını vurgulayan Demir, diğer işlemlerin de gerçekleştirilmesiyle ilçe genelinde hem biyolojik hem de mekanik mücadelenin birlikte yürütüleceğinin altını çizdi.

        Demir, kahverengi kokarcanın zararları ile ilaçlama esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili de bilgi verdi.

        Program sonrası muhtarlara kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili broşür, biyosidal ilaç ve koruyucu ekipmandan oluşan paketler teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Netanyahu'nun BM konuşmasına Türkiye'den protesto
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        Mahzun prenses Fazile vefat etti
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        27 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        Cenazesi 27 gün sonra getirildi
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        İkinci Kelebekler Vadisi vakasında ilk duruşma!
        Beşiktaş bu sistemle kazanamıyor!
        Beşiktaş bu sistemle kazanamıyor!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Prof. Dr. Daron Acemoğlu: Tüm ülkelerin buna hazırlıklı olması gerek
        Çift santrafor ufukta göründü!
        Çift santrafor ufukta göründü!
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        'Berlin' İstanbul sokaklarında
        'Berlin' İstanbul sokaklarında
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te

        Benzer Haberler

        Türkiye-Karadağ maçının İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Samsun'da yapıl...
        Türkiye-Karadağ maçının İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Samsun'da yapıl...
        19 Mayıs ilçesinde kadınlar proje çağrılarıyla ilgili bilgilendirildi
        19 Mayıs ilçesinde kadınlar proje çağrılarıyla ilgili bilgilendirildi
        19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesinde hemodiyaliz bölümü açıldı
        19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesinde hemodiyaliz bölümü açıldı
        Midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı, havalimanında yakalandı
        Midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı, havalimanında yakalandı
        Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü bulunan İran uyruklu zanlı yakal...
        Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu kapsülü bulunan İran uyruklu zanlı yakal...
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı