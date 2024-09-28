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        Samsun'da 7 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 5 ay 21 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:11 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:18
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        Samsun'da 7 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda, 7 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 5 ay 21 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "Fuhuş yaptırmak, hırsızlık, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan toplam 17 yıl 5 ay 21 gün hapis cezası bulunan S.G'nin (60) Çarşamba ilçesindeki ikamette olduğunu tespit etti.

        Operasyon düzenleyen ekipler, 7 yıldır aranan S.G'yi yakaladı.

        Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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