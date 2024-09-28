Samsun'da 7 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "Fuhuş yaptırmak, hırsızlık, mala zarar verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan toplam 17 yıl 5 ay 21 gün hapis cezası bulunan S.G'nin (60) Çarşamba ilçesindeki ikamette olduğunu tespit etti.

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