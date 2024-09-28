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        Vezirköprü'de itfaiye araç gereçleri sergilendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliğince İtfaiyecilik Haftası kapsamında stant açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:41
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        Vezirköprü'de itfaiye araç gereçleri sergilendi
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amirliğince İtfaiyecilik Haftası kapsamında stant açıldı.

        Köprülü Mehmet Paşa Parkı girişinde açılan stantta itfaiye araçları, arama kurtarma ve yangınlarda kullanılan ekipmanlar sergilendi.

        İtfaiye personeli tarafından standı ziyaret edenlere itfaiye teşkilatı tanıtılırken, yangınlarda ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar anlatıldı.

        Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Salih Tanrıverdi, itfaiye teşkilatının 310. yılı ve İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri nedeniyle açtıkları stantta vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, "Yangın, arama kurtarma ve her türlü doğal afetlerde itfaiye teşkilatı olarak vatandaşımızın yanındayız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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