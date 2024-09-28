Vezirköprü'de itfaiye araç gereçleri sergilendi

Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Salih Tanrıverdi, itfaiye teşkilatının 310. yılı ve İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri nedeniyle açtıkları stantta vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, "Yangın, arama kurtarma ve her türlü doğal afetlerde itfaiye teşkilatı olarak vatandaşımızın yanındayız." dedi.

İtfaiye personeli tarafından standı ziyaret edenlere itfaiye teşkilatı tanıtılırken, yangınlarda ve arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar anlatıldı.

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