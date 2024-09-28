Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral
Samsunspor: Okan Kocuk, Bola (Dk. 74 Soner Gönül), Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Benasser, Holse, Ntcham, Laura (Dk. 58 Muja), Emre Kılınç (Dk. 74 Schindler), Moundilmadji (Dk. 93 Dimata)
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 65 Nazım Sangare), Dennis, Solet (Dk. 5 Matsuki (Dk. 77 Tijanic)), Doğan Erdoğan, Djalma (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Romulo (Dk. 85 Victor Hugo), Juan (Dk. 77 Fofana)
Goller: Dk. 13 Zeki Yavru (kendi kalesine), Dk. 41 Romulo, Dk. 50 Juan (Göztepe), Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 70 ve 90+1 Ntcham, Dk. 80 Schindler (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Lis, Dk. 56 Dennis (Göztepe)
SAMSUN
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